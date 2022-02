WeWard, scopriamo l'app per guadagnare camminando nel nostro nuovo video

Non è certamente un mistero che l'app WeWard stia spopolando in Italia. Infatti, l'app che permette di guadagnare camminando è già in vetta alle classifiche, tra cui quella di iOS, con ben oltre 700mila download.

Disponibile sia su iOS che su Android, l'applicazione-fenomeno di questa prima fase del 2022 meritava quindi un approfondimento a parte. Per questo motivo, in apertura troverete il nostro video dedicato all'argomento, per scoprire come funziona e cosa è possibile fare con i guadagni incamerati.

Tante le possibilità tra coupon, beneficenza e bonifici diretti al proprio conto corrente, ma ci sono anche altri beni che è possibile ottenere semplicemente camminando, persino un iPhone. Per guadagnare ancora più crediti nella valuta della piattaforma, battezzata Ward, si possono anche utilizzare le partnership commerciali siglate dal team, tra cui quelle con Booking, Sephora, Decathlon e tanti altri brand famosi. Tra questi, anche alcune aziende di tecnologia tra cui Samsung e Canon.

Ideata dal francese Yves Benchimol, WeWard è stata lanciata in Francia già nel 2019 raggiungendo un discreto successo in patria. Cosa che, nel tempo, ha portato il team a volersi espandere ad altre nazioni, inclusa l'Italia.

Le possibilità per accrescere il proprio portafogli, quindi, non mancano di certo, pur senza dimenticarci dell'obiettivo iniziale, ovvero quello di intraprendere un percorso di crescita e consapevolezza personali, che ci porti a usare un po' di più il mezzo di trasporto più ecologico del mondo, i nostri piedi.