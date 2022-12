Whatsapp dal 1 Gennaio 2023 non funzionerà su due modelli di iPhone

Qualche giorno fa Whatsapp ha annunciato il taglio del supporto per alcuni vecchi sistemi operativi mobile. Come notato da Gizchina, dal 1 Gennaio 2023 l'applicazione di messaggistica istantanea non funzionerà nemmeno più su due modelli di iPhone.

Nello specifico, il client non sarà più supportato da iPhone 5 ed iPhone 5c.

La motivazione è legata al fatto che Whatsapp ha già dismesso la sua app per iOS 10 ed iOS 11 ad ottobre, ed i possessori di iPhone 5 ed iPhone 5c già non sono più stati in grado di installare l'ultima versione dell'app. Dalla giornata di domani però il client sarà completamente dismesso.

La stessa novità riguarderà anche alcuni dispositivi Android. WhatsApp smetterà di funzionare anche su dispositivi come HTC Desire 500, Lenovo A820, LG Optimus e Samsung Galaxy S3.

Dopo domani, 31 dicembre, gli utenti non potranno più inviare messaggi WhatsApp o effettuare chiamate da questi telefoni.

Nel post pubblicato sul blog, l'app evidenzia che "per scegliere cosa smettere di supportare, ogni anno noi, come altre aziende tecnologiche, esaminiamo quali dispositivi e software sono i più vecchi e hanno il minor numero di persone che li utilizzano ancora. Questi dispositivi potrebbero inoltre non disporre degli ultimi aggiornamenti di sicurezza o potrebbero non disporre delle funzionalità necessarie per eseguire WhatsApp".