Whatsapp, 19 milioni di numeri di telefono italiani in vendita sul web: allarme sicurezza

Un nuovo rapporto pubblicato dal Red Hot Cyber ha portato alla scoperta di un importante data breach riguardante 19 milioni di numeri di telefono italiani associati a Whatsapp in vendita su un forum.

Secondo quanto emerso, complessivamente sarebbero 100 i numeri di telefono associati ad account Whatsapp in vendita su Breach Forums, da molti etichettato come il perfetto candidato a prendere il posto di RaidForums chiuso dall’Europol qualche giorno fa.

L’archivio, come si può vedere dallo screenshot presente in calce, è composto da numero di telefono e nome. RedHotCyber ha contattato un venditore per ottenere un sample dell’archivio: di risposta quest’ultimo ha fornito un file con i record di 5000 persone italiane. Nei dettagli si leggeva che i dati sono aggiornati a gennaio 2022, motivo per cui l’allarme è massimo.

Non è chiaro come siano stati ottenuti tali dati, ma come spiegato nello stesso rapporto, “anche se si trattasse di informazioni datate, ricordiamo sempre che i numeri di telefono non si cambiano con molta facilità, pertanto avere la tupla Nome e Cognome e numero di telefono, si ha un errore bassissimo dovuto al fatto che la persona abbia cambiato numero”.

L’allarme è legato alla possibile attuazione di campagne di phishing da parte di coloro che acquisteranno tali dati, ma non sono da escludere anche operazioni mirate ancora di più alle singole utenze.