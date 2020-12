Whatsapp: dal 2021 smetterà di funzionare su tanti smartphone iOS ed Android

Whatsapp ci ha abituato ad annunciare l'interruzione del supporto alle versioni più datate dei sistemi operativi. Il 2021 non farà eccezione e l'applicazione di messaggistica istantanea controllata da Facebook smetterà di funzionare su alcuni dispositivi basati su iOS ed Android.

Si tratta delle versioni precedenti ad iOS 9, Android 4.0.3 e quelle successive a KaiOS 2.5.1. Le motivazioni sono le solite: Whatsapp già in passato ha osservato che la scelta di interrompere il supporto alle vecchie versioni degli OS mobile è data dal fatto che gli smartphone che li eseguono non sono più in grado di supportare le novità tecniche che gli sviluppatori hanno intenzione di implementare, in quanto dotati di hardware datati e software ormai obsoleti.

Nella lista degli smartphone che non potranno più usare Whatsapp figurano iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C ed iPhone 5S, alcun idei quali sono ancora largamente utilizzati dagli utenti. Fronte Android invece citiamo l'HTC Desire, il Galaxy S2, il Motorola Droid RAZR ed Huawei Ascend P1.

Il consiglio che vi diamo è di controllare attraverso le informazioni di sistema la versione dell'OS presente sul vostro smartphone, onde evitare di trovarvi di fronte a spiacevoli sorprese. Lo stop al supporto avverrà il 1 Gennaio 2021.

A Febbraio 2021 invece cambieranno le condizioni d'uso di Whatsapp, che dovranno essere accettate per continuare ad usare il servizio.