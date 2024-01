WhatsApp, il 2024 è qui: dovremo dire addio ai backup su Google Drive?

Sono passati poco più di due mesi dall'annuncio che WhatsApp avrebbe occupato spazio su Google Drive a partire dal 2024: una mossa che andrà a influire enormemente sull'utilizzo di tutti i giorni di milioni di utenti.

Il nuovo anno ormai è arrivato, ma cosa dovremo aspettarci in questo senso? Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore entro la prima metà del 2024, ma gli utenti Android riceveranno una notifica 30 giorni prima, in modo tale da potersi organizzare ed eventualmente agire di conseguenza salvando i propri dati per alleggerire lo spazio occupato su Google Drive.

Ricordiamo, infatti, che gli account gratuiti di Google Drive offrono 15 GB di spazio, che possono essere espansi tramite i vari piani di sottoscrizione di Google One. Questa mossa di Meta è da ricondurre anche, ma non solo, alla necessità di pareggiare i conti con gli utenti Apple, meno "fortunati" da questo punto di vista, dal momento che dispongono di appena 5 GB di spazio gratuito sul cloud della mela.

Se non intendete occupare il vostro prezioso spazio sul cloud di BigG con i dati di WhatsApp, l'opzione migliore resta quella del backup locale, che potrete generare dallo smartphone e successivamente spostare sul vostro PC o su un dispositivo di archiviazione di vostra preferenza.