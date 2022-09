Whatsapp, dal 24 Ottobre 2022 non funzionerà più su questi iPhone

Whatsapp taglia il supporto alle versioni più datate di iOS. L’annuncio è arrivato direttamente da WABetaInfo, che in un report spiega come dal prossimo mese di Ottobre gli utenti interessati non saranno più in grado di utilizzare l’applicazione targata Meta.

Come si legge nel rapporto, dal 24 Ottobre 2022 Whatsapp non funzionerà più sugli iPhone basati su iOS 10 ed 11. Si tratta di due versioni ampiamente obsolete del sistema operativo targato Apple. Ad essere interessati saranno gli utenti in possesso di iPhone 5 e 5C, che non possono essere aggiornati con iOS 12, e che quindi tra poco più di un mese non potranno più affidarsi all’applicazione di messaggistica targata Meta. Discorso diverso invece per iPhone 5S, iPhone 6 o iPhone 6S, su cui è possibile installare la dodicesima versione del sistema operativo.

Nello screenshot di WABetaInfo si vede uno screenshot in cui gli utenti vengono invitati ad aggiornare “all’ultima versione di iOS per continuare a utilizzare WhatsApp. L’app smetterà di supportare questa versione di iOS dopo il 24 ottobre 2022”.

Whatsapp è solita prendere decisioni di questo tipo ogni anno, e le motiva osservando che questo gli consente di lavorare su nuove funzionalità che sono supportate dai modelli più recenti.

Proprio qualche settimana fa, Whatsapp ha lanciato le Community per gli iscritti al programma beta.