Whatsapp abbraccia M1 ed M2 di Apple: in arrivo un'app con supporto nativo

Alle novità legate alle reaction di Whatsapp, presto se ne potrebbe aggiungere un’altra. Secondo quanto riferito dai colleghi di XDA, infatti, gli sviluppatori dell’app di messaggistica targata Meta hanno lanciato un nuovo programma beta su TestFlight.

A quanto pare, infatti, Facebook sarebbe al lavoro su una nuova versione dell’app per macOS, con supporto nativo agli Apple Silicon e basata sulla tecnologia Catalyst di Apple.

Come si può vedere attraverso lo screenshot presente in calce, l’interfaccia grafica di questa nuova versione di discosta in maniera importante dall’app attualmente disponibile sull’App Store, che sostanzialmente riprende quella di Whatsapp Web, e si adatta meglio al sistema operativo di Apple.

E’ presente una barra laterale che si può nascondere tramite un pulsante dedicato ed in cui è possibile filtrare chat, chiamate, accedere alle impostazioni ed altro. Nella colonna centrale invece sarà presente la lista delle conversazioni mentre sulla destra sarà mostrata la chat.

Allo stato attuale ancora non è ancora noto quando sarà pubblicata questa nuova app, ma è possibile unirsi alla beta su Testflight direttamente attraverso questo indirizzo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp sincronizzerà le chat tra più smartphone secondari, almeno a giudicare da quanto emerso dall’ultima beta. Anche in questo caso, nessuna informazione sul lancio: vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli.