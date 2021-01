Whatsapp: account cancellati se non si accetta la condivisione dati con Facebook

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, a Febbraio 2021 cambieranno le condizioni di Whatsapp, che entreranno in vigore l'8 del prossimo mese. Quest'oggi sono emerse delle nuove informazioni a riguardo, che avranno un impatto importante sull'utilizzo.

Secondo quanto riportato da vari siti, infatti, per continuare ad utilizzare Whatsapp bisognerà accettare di condividere i propri dati con Facebook.

Il servizio di messaggistica di Mark Zuckerberg, infatti, ha iniziato ad inviare le notifiche agli utenti in India. Una delle novità più importanti riguarda il modo in cui vengono elaborati i dati degli utenti, ovvero "come le aziende possono utilizzare i servizi ospitati da Facebook per archiviare e gestire le chat di Whatsapp", ma anche "come collaboriamo con Facebook per offrire l'integrazione tra i prodotti di Facebook".

Gli utenti che non accetteranno le nuove condizioni, non potranno più utilizzare in alcun modo Whatsapp.

Come osservato da The Hacker News, la nuova policy prevede un ampliamento della sezione relativa alle informazioni fornite a Facebook. E' stata anche riscritta la sezione "informazioni raccolte automaticamente", che ora include anche "informazioni di log ed utilizzo, informazioni sui dispositivi e sulla posizione".

Per quanto concerne i dati dei dispositivi e di connessione, Whatsapp specifica che raccoglie metadati comprensivi di modello hardware, sistema operativo, livello della batteria, potenza del segnale, versione dell'app, browser, rete mobile, informazioni sulla connessione (incluso il numero di telefono e l'operatore di telefonia mobile), lingua, fuso orario, indirizzo IP, ed identificatore.

In una postilla si legge che "anche se non utilizzi le nostre funzionalità relative alla posizione, utilizziamo gli indirizzi IP ed altri dati come i prefissi dei numeri di telefono per stimare la tua posizione generale".

La novità sostanziale è che mentre con gli altri aggiornamenti si poteva scegliere di rinunciare di condividere tali informazioni con Facebook e le relative società controllate Facebook Payments, Facebook Payments International, Onavo, Facebook Technologies e CrowdTangle, con questo non lo si potrà fare.