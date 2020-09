WhatsApp, un solo account su più dispositivi a breve: ecco gli screenshot

In seguito alle informazioni legate alle nuove possibilità di personalizzazione delle chat, torniamo a parlare di WhatsApp per via dell'arrivo, a breve, di una funzionalità molto attesa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo, il team dietro al noto servizio di messaggistica istantanea avrebbe raggiunto una fase di test finale per quanto riguarda la funzionalità che consentirà di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi. Si tratta di una possibilità molto richiesta, nonché di una funzionalità su cui si vocifera ormai da parecchio tempo. In ogni caso, sembra che adesso il rilascio sia vicino.

Infatti, il team di WaBetaInfo sembra essere riuscito ad attivare la funzionalità, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. A quanto pare, ci sarà la possibilità di utilizzare fino a 4 dispositivi contemporaneamente con lo stesso account. Ovviamente, anche la versione desktop del servizio verrà aggiornata e non richiederà più di mantenere lo smartphone acceso e con una connessione a Internet attiva. Sembra inoltre che il team di WhatsApp stia rivedendo l'interfaccia grafica del programma per computer, cercando di renderla più "moderna".

Per il resto, è molto probabile che questa funzionalità venga rilasciata prima per coloro che utilizzano WhatsApp Beta. Non ci sono informazioni in merito a quando questo potrebbe accadere, ma staremo a vedere.