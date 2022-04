WhatsApp: lo stesso account sarà utilizzabile su più smartphone, gli indizi dalla beta

In seguito al lancio delle chiamate di gruppo fino a 32 persone su WhatsApp, gli sviluppatori del servizio di messaggistica firmato Meta sono tornati a mostrarci alcune novità relative all’uso su più dispositivi simultaneamente: la nuova beta ci indica che in futuro arriverà il supporto a tablet e smartphone secondari.

Allo stato attuale, sin dal lancio della funzionalità multi-dispositivo nel 2021 è stato possibile iscriversi alla prima versione e utilizzare WhatsApp indipendentemente sul proprio smartphone principale e sui PC; un inizio convincente ma che, agli occhi degli utenti e degli stessi sviluppatori, è apparso come l'avvio di una “nuova era” per l’applicazione.

Il prossimo passo consisterà invece nel funzionamento anche su dispositivi mobili secondari: l’ultima beta di WhatsApp per Android, versione 2.22.10.13, sembra proprio indicare alla possibilità futura di registrare un dispositivo Android come “companion” del device principale. In questa maniera, sarà possibile utilizzare lo stesso profilo WhatsApp su più smartphone o anche tablet contemporaneamente. La connessione sembra richiedere un semplice step: scansionare un codice QR con il dispositivo principale. Dopodiché, l’app sul secondo device dovrebbe sincronizzarsi rapidamente all’account utilizzato.

Questa novità potrebbe essere definita a tutti gli effetti una sorta di “multi-dispositivo 2.0”, aggiornato con una delle feature più richieste dal pubblico. Non è ancora chiaro se e quando verrà effettivamente rilasciata, ma a oggi risulta essere la mossa più logica degli sviluppatori per migliorare il servizio e garantire un’esperienza d’uso più fluida.

In una delle ultime Beta di WhatsApp, tra l’altro, sono anche giunte modifiche importanti ai messaggi effimeri.