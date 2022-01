Whatsapp, addio backup illimitato su Google Drive: alcuni indizi lo suggeriscono

Nel weekend in cui arrivano aperture sull'arrivo di Whatsapp su iPad, Android Authority riferisce che Google starebbe valutando l'eliminazione della possibilità di effettuare backup illimitati di Whatsapp su Google Drive.

Attualmente, infatti, indipendentemente dal piano sottoscritto il motore di ricerca non conteggia lo spazio occupato dai backup di Whatsapp se vengono effettuati su Drive, ma alcune informazioni emerse riferiscono che la musica potrebbe presto cambiare.

Nella fattispecie, Google potrebbe presto introdurre dei limiti alla quantità di dati Whatsapp che si può archiviare gratuitamente nel cloud.

Questo rumor si aggiunge a quelli emersi negli scorsi mesi, che volevano gli ingegneri al lavoro su una funzione che potrebbe consentire agli utenti di gestire le dimensioni del backup per decidere quali parti della cronologia delle chat Whatsapp caricare su cloud. Sin da subito in molti avevano iniziato a collegare il tutto ad una possibile limitazione dello spazio disponibile su Google Drive, ed evidentemente le supposizioni erano veritiere.

Alcune stringhe di codice scovate da WABetaInfo rivelano che l'app prossimamente potrebbe comunicare la novità, e mostrerà delle notifiche dettagliate che informeranno gli utenti quando lo spazio di archiviazione su Google Drive è in esaurimento. Google a quanto pare potrebbe limitare i backup gratuiti a 2GB, dopo di che sarà necessario abbonarsi a Google One.



Di recente, è arrivata anche in Italia un'importante novità di Whatsapp su iOS, che lo rende ancora più integrato nell'OS Apple.