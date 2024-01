Whatsapp, addio al backup illimitato su Google Drive da metà 2024

Come preannunciato, con il 2024 dovremo dire addio al backup illimitato su Google Drive per Whatsapp. Al momento non c’è ancora una data ufficiale in cui Meta disattiverà questa funzione, ma sappiamo che avverrà nel corso dell’anno appena iniziato.

Come indicato direttamente nella FAQ pubblicata sul centro di assistenza di Whatsapp, “nei prossimi mesi, se scegli di eseguire il backup delle chat di WhatsApp su un dispositivo Android, il backup sarà conteggiato nel totale che concorre a raggiungere il limite di archiviazione del tuo account Google”.

Ciò vuol dire che se si supera il limite di archiviazione incluso nel proprio profilo, per riprendere il backup si dovrà liberare lo spazio oppure sottoscrivere un abbonamento per poter godere della funzione.

Meta spiega che questa modifica è stata implementata per gli utenti beta a partire da dicembre 2023, per poi essere estesa a tutti coloro che utilizzano Whatsapp Android nella prima metà del 2024. Insomma, manca davvero poco, ma ovviamente gli sviluppatori provvederanno ad inviare una notifica tramite un banner inserito nel pannello “Backup chat” 30 giorni prima dell’entrata in vigore.

Sempre dalla beta, emerge anche che Whatsapp consentirà di condividere aggiornamenti di Stato da desktop, ma non sappiamo quando sarà disponibile per tutti, e se lo sarà.