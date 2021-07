Whatsapp, addio compressione per i video? L'app potrebbe far scegliere la qualità

Whatsapp potrebbe presto apportare una modifica molto importante all'invio dei filmati. A quanto pare nell'ultima beta per Android (v2.21.14.6), la piattaforma di messaggistica istantanea avrebbe introdotto un'opzione che consentirà di scegliere la qualità dei video inviati.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, gli utenti potranno scegliere tra tre opzioni: auto, migliore qualità, risparmio dati.

I dettagli specifici e tecnici sulla funzione ancora non sono emersi, dal momento che è ancora in sviluppo. Non è nemmeno chiaro se il lancio sia vicino o meno, ma sicuramente si tratterà di un'opzione che andrà ad espandere ulteriormente la platea di contenuti a disposizione dei milioni di utenti che quotidianamente si affidano a Whatsapp per parlare gli amici e familiari.

Sempre dal fronte multimedia, Whatsapp sarebbe al lavoro sulle foto che si cancellano dopo la visualizzazione, oltre che su alcune interessanti novità sui messaggi vocali.

Qualche giorno fa, infine, Whatsapp ha avvertito gli utenti nei confronti delle applicazioni non ufficiali, che potrebbero portare al ban definitivo.

Cosa ne pensate di questa novità dai video? In molti in passato si erano lamentati dell'eccessiva compressione dei video da parte di Whatsapp, e finalmente sembra essere in arrivo una soluzione da questo fronte. Non è chiaro però quali risoluzioni supporterà. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno novità