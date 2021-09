Whatsapp, integrazione con Facebook più lontana? L'app non supporta più le Messenger Rooms

Lo scorso anno, Whatsapp ha introdotto una scorciatoia per creare delle Messenger Rooms, in modo da avviare videochiamate di gruppo su Facebook con un massimo di 50 persone. La feature sembra essere rimasta largamente inutilizzata dagli utenti, tanto che Whatsapp ha deciso di rimuoverla dall'applicazione.

La rimozione del supporto alle Messenger Rooms arriva dopo alcuni mesi di monitoraggio da parte di Whatsapp, che ha notato che le "stanze" non hanno avuto successo, probabilmente anche per via della possibilità di effettuare videochiamate di gruppo direttamente in-app, senza il bisogno di accedere a Facebook.

Il collegamento a Facebook sarà rimosso gradualmente a partire dai dispositivi che utilizzano l'applicazione in beta per iOS (dalla versione 2.21.190.11) e Android (dalla versione 2.21.19.15). La scorciatoia si trova insieme agli altri media che possono essere allegati ai messaggi, cioè le fotografie, le posizioni, le immagini della galleria e i documenti: probabilmente lo spazio che si è liberato con la rimozione delle Rooms verrà occupato da qualcos'altro in un futuro update.

Accanto alla rimozione della funzione "stanze", con i prossimi aggiornamenti di Whatsapp saranno introdotte nuove feature piuttosto interessanti, come l'editor per le immagini dei gruppi Whatsapp. Intanto, Whatsapp ha annunciato che in futuro mostrerà i numeri di telefono dei negozi locali direttamente dall'applicazione.