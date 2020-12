Whatsapp addio sui vecchi iPhone: arriva la smentita!

Dopo aver pubblicato la lista di dispositivi che smetteranno di ricevere il supporto a Whatsapp la lista di dispositivi che smetteranno di ricevere il supporto a Whatsapp ci teniamo a fornirvi questo interessantissimo aggiornamento sulla questione.

Precedentemente era stato comunicato che oltre a HTC Desire, Galaxy S2, Motorola Droid RAZR e Huawei Ascend P1, anche diversi device Apple con versione firmware inferiore a iOS 9, tra cui iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C e iPhone 5S, avrebbero perso la possibilità di utilizzare il noto servizio di messaggistica istantanea controllato da Facebook.

Stando al post di WABetaInfo su Twitter, infatti, i dispositivi Apple non perderanno affatto il supporto a Whatsapp e dichiara esplicitamente che "si tratta di una fake news".

Ci teniamo a specificare che, per quanto WABetaInfo si sia dimostrato affidabile in passato, trattandosi di una fonte non ufficiale, non possiamo garantirne la veridicità assoluta.

Non ci resta che attendere il primo gennaio per scoprire la verità. Intanto vi ricordiamo che a febbraio 2021 cambieranno le condizioni d'uso di Whatsapp, introducendo nuove modalità di elaborazione dei dati personali, che dovranno essere accettate per continuare ad usare il servizio. La notifica di aggiornamento delle condizioni contrattuali dovrebbe arrivarvi, sempre secondo WABetaInfo, a partire dall'8 febbraio del prossimo anno.