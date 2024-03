WhatsApp si adegua al DMA: si potranno scambiare messaggi tramite Signal

L'arrivo del DMA (Digital Markets Act) porterà anche novità per WhatsApp. L'app di messaggistica istantanea deve infatti conformarsi alla nuova normativa europea che mira all'interoperabilità dei servizi. È in questo contesto che entra in gioco la possibilità di scambiare messaggi tramite Signal.

L'interoperabilità non riguarda solo il mondo dei social network e del Fediverso; può applicarsi anche alle app di messaggistica istantanea. Secondo un recente comunicato di Meta (l'azienda madre di WhatsApp), l'app supporterà presto chat con servizi di terze parti, grazie al DMA.

La principale apertura riguarda l'uso del protocollo Signal, sebbene vi possano essere delle eccezioni. Meta deciderà caso per caso se stringere accordi con le terze parti. Più precisamente, l'utilizzo di altri protocolli sarà consentito solamente agli sviluppatori che dimostreranno di offrire garanzie di sicurezza al pari di quelle di Signal. Si tratta proprio del protocollo di crittografia usato da entrambe le app: WhatsApp e Messenger. Esso serve a tenere al sicuro le conversazioni.

Potreste voler consultare il portale ufficiale di Meta per maggiori dettagli tecnici, ma adesso sappiamo come funzionerà l'interoperabilità di WhatsApp. Il supporto alle chat arriverà quando verranno stretti gli accordi tra Meta e terze parti. Tuttavia, adesso queste ultime hanno a disposizione tutti i dettagli per effettuare i passi successivi.