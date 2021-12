WhatsApp, l'admin potrà eliminare i messaggi di tutti: ecco come

Il nuovo sistema di registrazione ha portato in dote la possibilità di riascoltare i messaggi vocali su WhatsApp, funzionalità tanto semplice quanto rivoluzionaria per gran parte degli utenti. A questa presto se ne potrebbe aggiungere un'altra, ugualmente interessante, che riguarda i gruppi.

Secondo quanto segnalato dal solito attento e puntuale WABetaInfo, infatti, presto verranno implementati nuovi controlli per la moderazione delle attività nei gruppi, tra cui la possibilità per gli amministratori di cancellare i messaggi degli altri utenti.

La funzionalità è stata scovata all'interno della build Beta 2.2.22.1.1 di WhatsApp, come visibile anche nello screenshot in calce. Nonostante questa possibilità, come già accade per l'eliminazione dei messaggi personali, nella conversazione resterà una nota che segnala la presenza di un contenuto rimosso dal gestore.

Nonostante la segnalazione, a ogni modo, la funzionalità non sembra accessibile agli utenti iscritti al tradizionale canale Beta. A questo punto, non è chiaro come e quando questa interessante feature arriverà sui nostri dispositivi.

Il servizio di Instant Messaging di Meta si arricchisce giornalmente di nuove particolarità, come dimostra anche la recente integrazione di un sistema di pagamento in criptovalute su WhatsApp grazie all'implementazione del supporto ai wallet elettronici gestiti da Novi, servizio fornito dalla stessa Meta e attualmente in una prima fase pilota negli Stati Uniti.