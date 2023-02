Whatsapp si aggiorna su Android: tante novità per l'app di messaggistica istantanea

Mentre arriva la notizia che Whatsapp sta lavorando sulle trascrizioni dei messaggi vocali, su Android è stata lanciata una nuova release dell’applicazione di messaggistica istantanea più popolare del mercato, Che porta con se quattro novità degne di nota.

Di seguito il changelog ufficiale:

È ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii.

Abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio.

Ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta (rispetto al limite precedente di 30).

È ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo. Per iniziare, vai su Impostazioni > Avatar.

Particolarmente interessante è l’innalzamento del limite a 100 foto e video per l’invio di contenuti multimediali in un singolo messaggio, rispetto ai 30 precedenti. Si tratta di una novità particolarmente utile in ambito lavorativo, dal momento che Whatsapp viene utilizzato da sempre più persone anche per lo scambio di file lavorativi.

Qualche settimana fa, Whatsapp ha anche rivoluzionato gli aggiornamenti di Stato con l’introduzione del supporto alle note vocali. Sempre da questo fronte, di recente è anche arrivata la notizia che prossimamente potrebbe approdare sull'applicazione di Meta la possibilità da parte degli utenti di effettuare la trascrizione dei messaggi vocali ricevuti dagli utenti.