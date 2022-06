Whatsapp si aggiorna: arrivano i gruppi con 512 partecipanti

A poco più di un mese dalla pubblicazione relativa all’arrivo dei gruppi con 512 partecipanti su Whatsapp, i ragazzi di WABetainfo hanno svelato che è ufficialmente partito il rollout della funzione.

Come si può leggere nel post pubblicato sul blog, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, attualmente la feature è disponibile su Whatsapp Beta per Android e Whatsapp Beta per iOS, ma a quanto pare anche utenti che hanno installato la release “stabile”.

Il nuovo aggiornamento implementa la possibilità di creare gruppi con 512 partecipanti. Si tratta di un passo in avanti significativo per quella che è senza dubbio la funzione più utilizzata dagli utenti Whatsapp, ed apre le porte a nuovi usi. Se volete verificare se anche sul vostro smartphone è arrivata questa novità, non dovete fare altro che provare a creare un nuovo gruppo o aggiungere i partecipanti a quelli esistenti di cui siete admin: dovreste vedere in basso il numero di partecipanti e quelli totali che si possono aggiungere alla chat.

WABetaInfo spiega che la funzione è in fase di rollout e dovrebbe arrivare sugli smartphone di tutti entro 24 o 48 ore tramite Play Store, App Store e TestFlight per chi è iscritto alla beta