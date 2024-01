WhatsApp aggiorna i Canali: tra messaggi vocali e sondaggi

Dopo aver trattato l'arrivo di più opzioni di formattazione per il testo su WhatsApp, è giunto il momento di tornare a dare un'occhiata alle novità legate alla popolare applicazione di messaggistica istantanea di casa Meta. Infatti, è ora stato annunciato un aggiornamento per i Canali.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Gizchina, nella giornata del 17 gennaio 2024 Mark Zuckerberg e soci hanno dato il via al rollout di diverse funzionalità legate a quanto disponibile nella sezione dell'app che da noi viene indicata come "Aggiornamenti". Attualmente potreste ancora non vedere alcuna differenza, visto che tutto sta avvenendo in modo progressivo, ma le novità non mancano.

Di mezzo c'è infatti, come potete notare anche dall'immagine di copertina, la possibilità per coloro che possiedono un Canale di pubblicare aggiornamenti in formato audio (messaggi vocali). Risulta inoltre ora possibile interagire con gli utenti creando dei sondaggi, così da consentire a questi ultimi di esprimere la propria opinione.

Per il resto, adesso WhatsApp consente di aggiungere ai Canali fino a ulteriori 15 amministratori, così come è in arrivo un'interfaccia che consente di pubblicare un contenuto del Canale anche nello Stato. Insomma, i Canali di WhatsApp si stanno arricchendo di diverse possibilità interessanti per più di qualcuno.