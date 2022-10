WhatsApp si aggiorna su desktop: arrivano barra laterale e sezione Stato

In seguito alle novità legate ai gruppi di WhatsApp, torniamo a fare riferimento a quanto di nuovo c'è relativamente al popolare servizio di messaggistica istantanea. Infatti, l'applicazione WhatsApp per desktop Windows si è arricchita di diverse funzionalità.

A tal proposito, come riportato anche da WaBetaInfo, di recente è stato effettuato il rollout di un nuovo design per quel che concerne la versione beta del programma, ma in realtà possiamo confermarvi che alcuni utenti stanno già ricevendo le novità anche nella versione stabile (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia).

Cosa è stato introdotto? Ebbene, le divergenze col design precedente si notano subito, in quanto è comparsa una barra laterale. Quest'ultima, collocata a sinistra, presenta in alto i pulsanti "Chat" e "Stato", mentre in basso si trovano le icone relative alle impostazioni e al profilo.

È interessante notare che la sezione "Stato" permette di dare un'occhiata a tutti gli aggiornamenti legati ai propri contatti e "rispondere" a questi ultimi, consentendo dunque agli utenti di mantenere tutto monitorato direttamente da computer Windows.

In ogni caso, tutte le varie novità citate sono legate a un aggiornamento dell'app relativo al Microsoft Store. Quest'ultimo potrebbe avvenire in automatico e richiedere di configurare nuovamente l'app mediante lo smartphone, dunque potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla questione.