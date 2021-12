WhatsApp aggiorna l'interfaccia delle chiamate vocali: come apparirà in futuro

Dopo l’introduzione del riascolto dei messaggi vocali prima di inviarli nelle chat WhatsApp, i tecnici della nota piattaforma di messaggistica tornano al lavoro sulla Beta intervenendo su sempre più sezioni dell’applicazione. L’ultima interfaccia a ricevere modifiche è quella delle chiamate vocali: come diventerà?

Come sempre, a riprendere per primi queste notizie sono i colleghi di WABetaInfo, i quali hanno scovato nelle versioni di prova dell’app su iOS una variante aggiornata della schermata dedicata alle chiamate vocali in corso. Gli screenshot comparativi li potete trovare in calce alla notizia e sono piuttosto chiari: al posto di un’interfaccia unica con un colore di sfondo e una tonalità più scura che circonda i pulsanti nella parte inferiore dello schermo, in futuro il sistema adotterà una soluzione a due riquadri opachi ben distinti.

Si tratta di un accorgimento minimo, come avrete capito, ma che servirà a offrire un aspetto più compatto e moderno dall’applicazione e alle sue funzionalità. Sebbene le immagini siano state catturate su iOS, si rammenta che in diversi casi le feature e novità lato design vengono rilasciate prima sul sistema operativo della Mela e poi su Android, o anche viceversa, a seconda del focus degli sviluppatori di casa Meta. In altre parole, basterà portare un po’ di pazienza e si noteranno gli stessi cambiamenti da ambedue le parti.

Altra novità importante in arrivo riguarda invece la possibilità di eliminare i messaggi nelle chat di gruppo per ogni utente.