Whatsapp si aggiorna e introduce un'importante feature per la privacy

Nelle sue ultime versioni beta, Whatsapp ha implementato varie migliorie, come la possibilità di fermare e riprendere gli audio su iOS e le reazioni ai messaggi sulla falsariga di Facebook e dell'app Messaggi per device Apple. Inoltre, con il suo ultimo aggiornamento, Whatsapp ha introdotto importanti miglioramenti alla privacy per i propri utenti.

In particolare, la tutela dei dati sensibili degli utenti riguarda le informazioni relative al loro ultimo accesso a Whatsapp: infatti, con le nuove versioni dell'applicazione, non sarà più possibile vedere l'ultimo accesso dei numeri di telefono non aggiunti ai propri contatti e con cui non sono stati scambiati messaggi in precedenza, anche se questi ultimi hanno la feature abilitata.

Alcuni utenti dell'app, credendo che si trattasse di un bug o di un problema di connessione, hanno contattato il servizio clienti di Whatsapp, ricevendo conferma che si tratta invece di una misura di tutela della privacy e della sicurezza degli utenti della piattaforma, come potete vedere nell'immagine in calce, che riporta una delle risposte inviate dal supporto di Whatsapp ad un utente.

Secondo il portale WABetaInfo, uno dei più affidabili tra quelli che ruotano attorno al servizio di messaggistica di Meta, la decisione di Whatsapp dipende dalla presenza sui principali store virtuali per smartphone di app che tracciano gli ultimi accessi a Whatsapp dei numeri di telefono inseriti dagli utenti, permettendo significative violazioni della privacy che potrebbero sfociare persino in rischi per la sicurezza personale degli individui sottoposti al tracciamento di queste app.