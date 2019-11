WhatsApp si aggiorna e introduce le nuove emoji anche in Italia

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, WhatsApp ha finalmente aggiornato la versione stabile della sua applicazione ufficiale, introducendo delle nuove emoji. L'update sembra essere focalizzato sugli animali, ma ci sono anche altre novità per quanto riguarda le "faccine" da utilizzare in chat.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Computer Bild e SmartDroid, la versione 2.19.336 dell'applicazione di WhatsApp ha introdotto la comparsa del logo "From Facebook" all'avvio dell'applicazione e un set di emoji. Tra queste, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, troviamo quelle legate al bradipo e alla puzzola. L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione e sembra che alcuni utenti abbiano già ricevuto le emoji anche in Italia semplicemente tramite l'aggiornamento scaricabile dal Play Store o dall'App Store.

L'update potrebbe non essere ancora disponibile sul vostro smartphone, ma nelle prossime ore dovrebbe essere reso disponibile a tutti. WhatsApp non ha comunicato le tempistiche relative al rollout, ma solitamente quest'ultimo non impiega troppo tempo. L'aggiornamento in questione non ha però portato con sé il tema scuro, che rimane quindi ancora disponibile solamente per chi utilizza la versione Beta dell'applicazione di WhatsApp.

Nel frattempo, vi ricordiamo che l'applicazione ufficiale del servizio di messaggistica istantanea presto smetterà di funzionare su alcuni smartphone. Inoltre, si vocifera di una possibile apertura verso l'uso simultaneo di più dispositivi.