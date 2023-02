Whatsapp, aggiornamento per iPhone: arriva il PiP per le videochiamate

A pochi giorni dall'aggiornamento di Whatsapp per Android, l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta introduce delle nuove funzioni anche sulla controparte iOS, con un update molto ricco.

La novità più importante è senza dubbio rappresentata dall'aggiunta del supporto per la modalità PiP (picture-in-picture) che permette di continuare una videochiamata e continuare ad utilizzare lo smartphone per altri compiti. Riducendo l'applicazione con uno swipe verso l'alto, si potranno usare altre app: ad esempio si potrà leggere una mail, scorrere le foto o altro.

Di seguito il changelog ufficiale:

Abbiamo aggiunto il supporto per la modalità PiP (Picture in Picture) di iOS per permettere di fare multitasking durante le chiamate WhatsApp senza interrompere il video.

È ora possibile aggiungere didascalie ai documenti che invii.

Abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l'oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli più facilmente.

È ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo. Per iniziare, vai su Impostazioni > Avatar.

Come avvenuto anche in altre circostanze, nel changelog della versione 23.3.77 (che ha un peso di 135,5 megabyte) viene sottolineato che "queste funzioni verranno implementate nelle prossime settimane". Ciò vuol dire che pur effettuando il download non tutte potrebbero essere attive immediatamente: Whatsapp ha utilizzato questo sistema anche in passato.