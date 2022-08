WhatsApp agisce contro il furto di account: gli scammer hanno i giorni contati

In attesa dei maggiori poteri agli amministratori dei gruppi WhatsApp, dall’ultima beta del servizio di messaggistica di casa Meta emerge una delle novità più importanti degli ultimi anni: la richiesta di conferma della migrazione dell’account. Potrebbe sembrare ad alcuni una novità poco utile ma, in realtà, è una delle più necessarie.

Come segnalato dagli attenti esperti di WABetaInfo, l’aggiornamento a WhatsApp Beta 2.22.17.22 per Android introduce una semplice funzionalità che invia una notifica in-app agli utenti nel momento in cui qualcuno sta cercando di effettuare il login al loro account. Ciò avviene quando uno scammer clona la SIM, quindi è a tutti gli effetti una misura di sicurezza aggiuntiva che potrebbe salvare non pochi utenti vittima del raggiro da parte di un malintenzionato ignoto.

Ma c’è di più: ogni notifica in-app, che ha una struttura simile a quella che vedete in calce alla notizia, include anche l’orario di tentativo di accesso e il modello di smartphone dal quale proviene la richiesta. Insomma, con un pizzico di fortuna in futuro magari sarà possibile addirittura ottenere l’ubicazione dello scammer interessato per segnalarlo a chi di competenza.

Non è ancora chiaro quando gli utenti potranno accedere a questa feature in fase di sviluppo, ma non vediamo l’ora arrivi su WhatsApp per elevare ulteriormente gli standard di sicurezza del servizio.

A proposito dell’azienda madre Meta, pochi giorni fa Sheryl Sandberg ha ufficialmente lasciato il posto di COO.