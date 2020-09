WhatsApp, altra beta e altre novità: nuovi sticker e feature in arrivo

È passato soltanto un giorno da quando i colleghi di WABetaInfo hanno mostrato le novità della beta 2.20.200.3 di WhatsApp per Android, ma a quanto pare è già disponibile la versione 2.20.200.6 con altre feature in arrivo. L’applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook Inc. riceverà non solo vari fix ma anche sticker e funzioni inedite.

Partiamo dal problema risolto nell’ultima release dell’app: molti utenti nelle scorse settimane hanno segnalato un bug che causava il blocco della sezione dedicata all’utilizzo della memoria una volta che la si apriva per consultarne i dati, e con la beta 2.20.200.6 gli sviluppatori hanno risolto il bug.

Tolta questa novità, la prima vera aggiunta sarà il nuovo sticker pack Usagyuuun dal peso di 3.5 MB, creato da Quan Inc. e in arrivo anche su iOS con i suoi iconici disegni. Altra nuova feature riguarda gli sfondi nelle chat: mentre gli sviluppatori continuano a lavorare sul multisfondo, il team ha pensato di implementare anche il Wallpaper Dimming per selezionare l’opacità dello sfondo. Tutto ciò però non ha una data di lancio ufficiale in un aggiornamento apposito disponibile a tutti gli utenti.

Tra le altre feature in arrivo ci sono il tasto “Catalogue Shortcut” per consentire agli utenti di accedere rapidamente al catalogo dei negozi che usano WhatsApp Business; un pulsante inedito per le chiamate; e infine i WhatsApp Doodles per personalizzare le chat.