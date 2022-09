Whatsapp, altra novità in arrivo: consentirà di creare sondaggi sui gruppi

A pochi giorni dalla notizia relativa al nuovo sistema d’importazione delle chat su Whatsapp per Android, direttamente dal web giunge notizia che prossimamente l’app di messaggistica istantanea targata Meta potrebbe arricchirsi con una novità di non poco conto.

La beta 2.22.20.11 di Whatsapp per Android include dei riferimenti nemmeno troppo nascosti alla possibilità che prossimamente l’app consenta agli utenti di creare sondaggi nei gruppi e di offrire fino a 12 opzioni per le risposte. A quanto pare la creazione sarà molto semplice ad avverrà attraverso un pulsante dedicato, denominato proprio “Sondaggi” che si affiancherà a quelli che permettono di allegare documenti, fotografie, di condividere la propria posizione o un contatto con il nostro interlocutore.

WABetaInfo, da sempre molto informato sul mondo Whatsapp, spiega che la funzionalità sarà disponibile in futuro anche per le versioni Desktop ed iOS, ma ancora non ha debuttato sulle relative versioni beta.

In questo modo, Whatsapp andrebbe a colmare un’altra lacuna che lo differenzia da Telegram, dove sono disponibili vari strumenti per creare sondaggi. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio dell’aggiornamento che li attiverà, ma come avvenuto anche in altre circostanze potrebbe volerci un pò prima che lo sviluppo si concluda. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli.