Whatsapp: anche su Android arrivano i messaggi vocali senza pressione prolungata

Tra le funzionalità più interessanti ed apprezzate dagli utenti Whatsapp iOS ed introdotte negli ultimi tempi, figura quella che consente di registrare i messaggi vocali senza dover per forza tenere premuto il dito sull'icona del microfono, come vi abbiamo mostrato nella guida.

Nell'ultima versione beta dell'applicazione per Android, gli sviluppatori hanno aggiunto la stessa funzione, che a quanto pare è prossima ad arrivare anche sulla versione pubblica, probabilmente nel prossimo aggiornamento che la società rilascerà a breve.

La funzione per bloccare la registrazione dei messaggi vocali sulla beta di Whatsapp per Android è praticamente identica a quella disponibile su iOS: basta infatti tenere premuto per 0,5 secondi l'icona del microfono e quindi far scorrere il dito verso l'alto sul pulsante di blocco per effettuare la registrazione senza premere nessun altro pulsante.

Secondo quanto affermato da WABetaInfo, già nella prossima versione di Whatsapp per Android gli utenti saranno in grado di accedere a questa funzione. Lo stesso sito riferisce anche che in un futuro prossimo, Whatsapp includerà una funzione per mostrare le dimensioni dei pacchetti di sticker prima di scaricarli.

Per provare l'ultima beta dell'applicazione, basta collegarsi a questo indirizzo e partecipare al programma pubblico, che è accessibile per tutti.

Sulla possibile data di lancio dell'app, ancora non abbiamo molte informazioni.