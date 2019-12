Whatsapp per Android si aggiorna: arrivano gli avvisi di chiamata

Mentre siamo costantemente in attesa della modalità scura di Whatsapp, l'applicazione continua ad aggiornarsi e sulla versione per Android arriva un'interessante novità: gli avvisi di chiamata.

Come spiegato dai colleghi di MSPowerUser, la nuova funzionalità è estremamente semplice. Se si è già impegnati in una telefonata, l'applicazione invierà una notifica che informerà gli utenti dell'arrivo di un'altra chiamata. In questo modo di fatto sarà possibile scegliere se continuare con quella in corso o meno.

In termini di utilizzo dell'app i benefici sono importanti, in quanto in questo modo non si dovrà chiudere la telefonata attiva per scoprire di averne ricevuta un'altra.

Per utilizzare l'avviso di chiamata, è necessario aggiornare l'applicazione alla versione 2.19.352 o successiva. L'attivazione sarà automatica ad aggiornamento effettuato. Tuttavia, come sottolineato da varie testate, il rollout è graduale ed in corso in tutto il mondo, motivo per cui in Italia potrebbe ancora non essere disponibile.

Arriva anche su Android inoltre la possibilità di impedire l'aggiunta indesiderata ai gruppi. Per tutti i dettagli sul funzionamento vi rimandiamo alla nostra guida, contenente tutte le informazioni sull'impostazione.

Ancora nessun aggiornamento invece dal fronte del tema scuro, che resta in fase di test, ma che ad oggi ancora non ha visto la luce. Qualche giorno fa Whatsapp ha anche annunciato l'accordo con Any.do.