WhatsApp Android, sta arrivando una funzionalità molto utile

In seguito alle prime avvisaglie legate alla barra di ricerca degli sticker, il team dietro WhatsApp sta continuando a migliorare la sua applicazione ufficiale per Android.

In particolare, l'obiettivo è quello di lavorare affinché gli utenti possano trovare un po' tutto quello che hanno inviato all'interno del servizio di messaggistica istantanea. D'altronde, con il passare degli anni, le vecchie chat possono essere una "miniera d'oro".

Pensiamo, ad esempio, a uno scrittore che ha inviato una prima bozza del suo manoscritto a un proprio amico e non riesce più a trovarla sul suo computer, magari dopo aver pubblicato il libro finale. Ebbene, nel caso l'autore voglia vedere come aveva strutturato inizialmente la storia, recuperare quel documento inviato all'amico tramite WhatsApp potrebbe tornare particolarmente utile. Tuttavia, fino ad oggi bisognava effettuare ricerche tramite parole chiave, aspetto che poteva risultare scomodo, soprattutto per chi ha l'abitudine di dare nomi non significativi ai file.

Adesso l'applicazione di messaggistica istantanea corre in "soccorso" di questa tipologia di utente, dato che, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, a partire dalla versione 2.20.197.7 della Beta di WhatsApp per Android è stata aggiunta una funzionalità di ricerca avanzata. Quest'ultima non sembra essere attiva per tutti gli utenti (noi non l'abbiamo trovata), quindi a quanto pare il test coinvolge solamente un numero limitato di persone. Inoltre, sembra che essa sia disponibile solamente per le versioni che vanno dalla 2.20.197.7 alla 2.20.197.10, mentre attualmente siamo arrivati alla 2.20.198.9.

In ogni caso, il modo in cui funziona la ricerca avanzata è molto semplice: basta aprire l'app di WhatsApp, premere sull'apposita icona che apre la barra di ricerca e fare tap su uno dei filtri aggiunti con l'ultimo aggiornamento. Più precisamente, i filtri disponibili sono: Foto, Video, Link, GIF, Audio e Documenti.

Per tornare all'esempio precedente, l'autore del manoscritto può recuperare molto più facilmente la prima bozza del suo libro, premendo sul pulsante "Documenti" e trovando, dunque, solamente questo tipo di file, senza dover effettuare lunghe ricerche tramite le chat. Insomma, una semplificazione non di poco conto, che sicuramente tornerà molto utile per una certa tipologia di utente. Non è ancora chiaro quando questa funzionalità arriverà per tutti, ma è interessante sapere che il team di WhatsApp ci sta lavorando.