WhatsApp Android, come usare la nuova funzionalità del report dei contatti

Dopo l'annuncio dei messaggi effimeri, torniamo a parlare di novità per quel che concerne WhatsApp. Infatti, è stata aggiunta una nuova funzionalità.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal solito WABetaInfo, la versione Beta 2.20.206.3 dell'applicazione ufficiale di WhatsApp per Android ha portato con sé la possibilità di effettuare un report degli utenti che creano problemi. Questo può essere utile, ad esempio, quando qualcuno continua a inviare messaggi non richiesti o con un contenuto particolarmente sgradevole. Il report viene "girato" direttamente al team di WhatsApp, che riceverà gli ultimi messaggi di quella chat e valuterà eventualmente il da farsi.

Come potete vedere nei nostri screenshot presenti in calce alla notizia, nonché nell'immagine di copertina, utilizzando la nuova funzionalità, accessibile premendo sul nome di una persona (presente in alto in una chat) e selezionando l'opzione "Segnala contatto", compare a schermo una scheda in cui si può leggere: "I messaggi più recenti inviati da questo utente saranno inoltrati a WhatsApp". Prima di premere sul tasto "Segnala", l'utente può anche scegliere, nel contesto della segnalazione, di bloccare il contatto ed eliminare tutti i messaggi di quella chat. Insomma, ora c'è anche la possibilità di inviare un report direttamente al team della nota applicazione di messaggistica istantanea.

Sicuramente si tratta di una novità che potrebbe tornare utile a qualcuno.