WhatsApp per Android introduce molte nuove emoji, tra cui una molto attesa

Mano all'italiana. "Ma che vuoi?". Mano a "cuoppo". Mano chiusa con i polpastrelli che si toccano. Chiamatela come volete, ma l'iconico gesto divenuto particolarmente popolare nell'ultimo periodo, anche grazie a un meme legato a Messi, è finalmente arrivato su WhatsApp per alcuni utenti Android.

Infatti, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo e come potete vedere negli screenshot presenti a corredo della notizia, la versione beta 2.20.206.11 dell'app di WhatsApp per Android ha introdotto parecchie nuove emoji. Oltre alla mano all'italiana, ci sono anche altre novità, tra cui troviamo un gatto nero e diverse rappresentazioni che puntano a essere più inclusive.

Soffermandoci sull'emoji della mano all'italiana, quest'ultima ha una storia particolare. Infatti, stando anche a quanto riportato da Repubblica, l'idea di proporre la mano all'italiana al Consorzio Unicode è stata di Adriano Farano, startupper italiano originario di Cava de' Tirreni. Farano afferma di aver voluto fare questa proposta in seguito a una conversazione a tavola avuta con la sua amica Jennifer Lee, che lavoro per Emojination. In quell'occasione, sarebbe emerso il classico gesto all'italiana, che Lee non sapeva cosa significasse e ha dunque proposto di sottoporre all'attenzione del Consorzio Unicode.

Insomma, adesso la mano all'italiana può effettivamente essere usata dai primi utenti, in seguito alle prime avvisaglie di inizio 2020.