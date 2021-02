WhatsApp Android, in Italia una funzionalità tanto utile quanto semplice

Per la serie "funzionalità che dovevano già esserci", torniamo a trattare le novità in casa WhatsApp. Infatti, la piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook si sta finalmente arricchendo, anche in Italia, di una feature tanto utile quanto semplice.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, ora gli utenti possono mutare l'audio prima di inviare i video in chat. Infatti, una volta premuto sull'icona dell'allegato e selezionato il contenuto da inviare, comparirà a schermo, in alto a sinistra, l'icona dell'altoparlante. Premendo su quest'ultima, è possibile rendere muto il video coinvolto.

Si tratta sicuramente di una novità "secondaria", ma chiaramente non erano in pochi gli utenti a lamentarsi della mancanza di questa possibilità. In precedenza era infatti richiesto effettuare ulteriori passaggi per mutare l'audio dei video da inviare via WhatsApp. Ora, invece, tutto risulta finalmente semplice e immediato, proprio come secondo molti doveva essere fin dall'inizio.

In ogni caso, nonostante le prime segnalazioni provengano dall'estero, possiamo già confermarvi che la feature è disponibile, anche in versione stabile, in Italia, perlomeno per quel che concerne Android. Infatti, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, siamo riusciti a utilizzarla correttamente.

Inoltre, l'ultimo aggiornamento dell'app sul Play Store, avvenuto ieri 26 febbraio 2021, esplicita proprio l'arrivo di questa funzionalità.