WhatsApp per Android, niente più memoria piena con una prossima feature

In seguito alle novità delle ultime Beta, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, torniamo a trattare le funzionalità offerte dall'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Infatti, una feature in arrivo potrebbe risultare particolarmente utile per non trovarsi mai più con la memoria piena.

Se disponete di un dispositivo mobile datato, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nel fatidico messaggio che vi mette a conoscenza del fatto che la memoria è piena. Spesso quest'ultimo è relativo proprio a WhatsApp, dato che di default l'applicazione salva foto e altri media all'interno della memoria di smartphone e tablet. Ebbene, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo, ora il team dietro la nota applicazione vuole cercare di risolvere questo inconveniente.

In che modo? Implementando direttamente all'interno dell'app una rinnovata sezione "Utilizzo archiviazione". In particolare, come potete vedere tramite lo screenshot presente in calce alla notizia, quest'ultima permetterà all'utente di comprendere non solo quanto spazio è occupato da WhatsApp, ma suggerirà anche quali file è possibile eliminare, a seconda dell'utilizzo che fa l'utente dell'applicazione. Ad esempio, l'app sarà in grado di mostrare i file inoltrati e quelli più "pesanti", in modo che l'utente possa scegliere rapidamente cosa eliminare dalla memoria.

Questa funzionalità è stata scovata da WaBetaInfo, ma non sembra essere ancora attiva nell'ultima versione Beta di WhatsApp per Android. Tuttavia, è interessante sapere che il team dietro all'applicazione di messaggistica istantanea ci sta lavorando. Quando verrà rilasciata per tutti? Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che, recandosi nel percorso Impostazioni > Utilizzo dati e archiviazione > Utilizzo archiviazione, per il momento è possibile vedere le chat che occupano più spazio e analizzare gli elementi condivisi tramite esse. Non si possono invece ancora trovare i suggerimenti. Per il resto, vi ricordiamo che su WhatsApp, seguendo il percorso Impostazioni > Utilizzo dati e archiviazione, si possono trovare delle funzionalità che permettono di scegliere se scaricare o meno in automatico foto, video e altri media.