Whatsapp annuncia i messaggi che scompaiono dopo 7 giorni: ecco tutti i dettagli

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, Facebook ha annunciato oggi il lancio dei messaggi effimeri di Whatsapp, che scompaiono dopo sette giorni. La funzione era trapelata in alcune beta pubblicate in passato, ma oggi finalmente il social network ha svelato i dettagli completi del sistema.

Innanzitutto, la possibilità di inviare messaggi a scomparsa potrà essere abilitata per singole chat, ed una volta effettuato lo switch tutto ciò che verrà inviato all’interno della conversazione scomparirà dopo il tempo limite.

Le feature sarà disponibile anche per i gruppi, ma in questo caso dovrà essere l’amministratore ad abilitarli.

Interessante anche che i messaggi effimeri si applicheranno anche ai messaggi multimediali ricevuti (fotografie, video, gif, messaggi vocali), a meno che non si attivi il salvataggio automatico nel rullino fotografico.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona. Questo significa che non devono necessariamente essere conservate in eterno. Ed è per questo che desideriamo dare ai nostri utenti la possibilità di utilizzare i messaggi effimeri su WhatsApp” spiega Whatsapp nelle FAQ ufficiali publicate sul proprio blog ufficiale, in cui sottolinea che la funzione dovrà essere attivata manualmente.

Whatsapp consiglia di utilizzare i messaggi effimeri solo con contatti fidati in quanto qualcuno potrebbe fare uno screenshot e salvarlo prima che la nuvoletta scompaia.

Di seguito alcune linee guida:

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp.

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

I messaggi effimeri potranno essere attivati toccando il nome del contatto, e quindi su “Messaggi effimeri”, e saranno disponibili su Android, iOS, KaioOS e Whatsapp Web. Il lancio si concluderà entro la fine del mese.