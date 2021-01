WhatsApp, antitrust turco avvia indagine per la condivisione dei dati con Facebook

La condivisione dei dati di WhatsApp con Facebook ha suscitato non poche polemiche in Italia e non solo, dato che in caso di mancato consenso l’applicazione escluderà l’utente dalla piattaforma. L’organo antitrust turco ha però deciso di agire immediatamente avviando una nuova indagine nei confronti della società di Mark Zuckerberg.

Al di fuori del mercato europeo, dove si applicano maggiori protezioni della privacy, l’utenza è infatti parecchio perplessa sull’affidarsi o meno a WhatsApp a causa delle possibili implicazioni per la sicurezza dei loro dati personali. Per questo motivo in Turchia il comitato antitrust nazionale ha deciso di avviare ufficialmente l’indagine ai danni di Facebook Inc. e WhatsApp Inc.

Come riportato da Bloomberg, il regolatore turco ha dichiarato che il colosso dei social starebbe interrompendo la politica applicata sin dall’acquisizione di WhatsApp per cui “non ci sarebbe stata alcuna condivisione dei dati”: “Il rispetto per la tua privacy è codificato nel nostro DNA e abbiamo costruito WhatsApp attorno all'obiettivo di sapere il meno possibile su di te [...] Se la partnership con Facebook significava che dovevamo cambiare i nostri valori, non lo avremmo fatto. Stiamo invece formando una partnership che ci consentirebbe di continuare ad operare in modo indipendente e autonomo. I nostri valori e le nostre convinzioni fondamentali non cambieranno. I nostri principi non cambieranno.”

Con gli ultimi cambiamenti ai Termini di Servizio, ora risulta praticamente impossibile rinunciare a condividere i dati con Facebook, a meno che non si cambi definitivamente il servizio di messaggistica. In effetti, molti utenti stanno già compiendo il passaggio alle concorrenti Signal e Telegram, specialmente in Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Intanto su WhatsApp a breve dovrebbero arrivare il supporto multi-dispositivo e le chiamate desktop nell’applicazione per PC e per browser.