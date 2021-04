WhatsApp, apparsi nuovi dettagli sul trasferimento chat da Android a iOS e viceversa

A inizio aprile abbiamo parlato delle prime indiscrezioni riguardo il trasferimento di chat WhatsApp tra Android e iOS e viceversa, ma allora mancavano screenshot o dettagli sull’effettivo arrivo di questa funzionalità nel servizio di messaggistica. Ebbene, nelle ultime ore sono apparsi i primi segnali concreti!

Come spesso accade per quanto riguarda le novità dell’app di casa Facebook Inc., a mostrare al pubblico le prime immagini sono stati i colleghi di WABetaInfo che, dopo avere scovato qualche informazione della feature nella versione per iOS, ora è riuscito a catturare lo screenshot che trovate in calce all’articolo direttamente dall’ultima beta 2.21.9.7 per Android.

La schermata mostra chiaramente come gli sviluppatori stanno lavorando attivamente sulla feature, sebbene essa non risulti ancora funzionante. Al momento, infatti, all’avvio del processo di trasferimento viene mostrato immediatamente il pulsante “Riprova” in quanto non è possibile procedervi. Curiosamente, WABetaInfo ha notato che lato Android si stia sviluppando l’importazione delle conversazioni, mentre nell’applicazione lato iOS risulta disponibile solamente il processo di esportazione delle chat. Con ogni probabilità, si tratta di una fase intermedia dove si vuole confermare semplicemente il funzionamento della feature, mentre solo in seguito verrà completato il tutto per il lancio stabile.

Il funzionamento esatto è ancora sconosciuto ma, come nel caso dei backup, WhatsApp potrebbe basarsi su Google Drive per archiviare momentaneamente le chat per completare il loro trasferimento. Trattandosi solo di indiscrezioni, consigliamo di prendere quest’ultima voce con le pinze e attendere novità.

WhatsApp intanto sta lavorando anche su una nuova tempistica di scadenza per i messaggi effimeri, il cui lancio sembrerebbe particolarmente vicino.