Whatsapp, la nuova applicazione per macOS arriva sul Mac App Store

Mentre è in arrivo su Whatsapp la verifica degli account via email, l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta arriva sull’App Store di macOS con una nuova veste. Con un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, i gestori hanno annunciato il debutto del nuovo client, progettato appositamente per i Mac.

Già in fase beta da qualche mese, il nuovo Whatsapp per macOS è stato riprogettato da cima a fondo e rispetto alla precedente release, che sostanzialmente non faceva altro che aprire in una finestra separata dal browser Whatsapp Web, include delle funzionalità molto interessanti tra cui le chiamate video ed audio di gruppo.

Il download può essere effettuato direttamente attraverso l’App Store di macOS, ed ovviamente è gratuito. Il consiglio è di procedere con l’installazione dal momento che la nuova applicazione è significativamente migliore rispetto alla precedente ed è ottimizzata per l’ecosistema Apple.

Parallelamente, intanto, Whatsapp sta anche testando una versione per iPad dell’applicazione. Di quest’ultima ipotesi si parla ormai da tempo immemore, e gli utenti l’hanno richiesta a più riprese così come l’applicazione per tablet di Instagram, che non è mai arrivata. Secondo molti si tratta di un’omissione per certi versi inspiegabile, anche alla luce della popolarità di cui godono entrambe le applicazioni.