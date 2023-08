Whatsapp, arriva l'app nativa per macOS: supporta anche le videochiamate

Mentre continuano i test delle nuove funzionalità per Whatsapp, la piattaforma di Meta arriva anche su macOS con un’applicazione nativa che permetterà agli utenti di partecipare a videochiamate con un massimo di otto persone e chiamate audio con n massimo di 32 persone.

L’annuncio è stato dato dallo stesso amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sul proprio account Facebook. Gli utenti possono scaricare Whatsapp per Mac direttamente dall’apposita pagina del sito web: il client richiede macOS 11 o versioni successive, mentre per i Mac che non supportano questa release dell’OS è consigliato utilizzare Whatsapp Web direttamente dal browser.

“L’app è stata riprogettata per essere familiare agli utenti Mac, ed aiuta gli utenti ad utilizzarla più velocemente su un grande schermo. Ora è possibile condividere file trascinandoli facilmente in una chat e visualizzando più parti della cronologia chat", si legge nel post pubblicato sul blog ufficiale.

I test dell’app nativa di Whatsapp per macOS sono iniziati da tempo: all’inizio dell’anno era stata pubblicata la beta pubblica a disposizione degli utenti interessati.

Con il rilascio pubblico, Whatsapp diventa ancora più integrato nel sistema operativo di Apple e mira a ritagliarsi un ruolo importante anche nel comparto delle videochiamate in ambito business da PC.