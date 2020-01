Whatsapp: arriva sulla beta per Android il tema scuro! Come abilitarlo

E' ormai dietro l'angolo l'arrivo della Dark Mode di Whatsapp. L'ultima beta della popolare applicazione di messaggistica istantanea per Android, infatti, introduce il tema scuro, a dimostrazione del fatto che i rumor emersi nelle scorse ore corrispondono alla realtà e lo sviluppo è davvero stato ultimato.

Di conseguenza, trattandosi di una versione beta la funzionalità non è accessibile a tutti, ma su APKMirror è possibile scaricare il file APK da installare sul proprio dispositivo, che porterà l'app alla versione 2.20.13.

Come abilitare il Tema Scuro in Whatsapp per Android

Per abilitare la Dark Mode, a download effettuato e procedura d'installazione completata, basta andare nel menù "Impostazioni" e nel pannello "Chat". Sotto il tab "Display" si visualizzeranno due opzioni: quella per lo sfondo delle conversazioni, ed appunto "Tema". Facendo un tap qui, Whatsapp vi metterà di fronte a tre diverse scelte: abilitare la modalità scura in base al tema del sistema o quando il risparmio energetico è attivato, il tema chiaro ed appunto quello scuro.

Attenzione però: la prima impostazione è disponibile solo sui dispositivi con Android 9 o versioni successive.

Non sono emerse novità dal fronte degli Sticker animati, di cui avevano parlato negli scorsi giorni i colleghi di WABetaInfo grazie ad alcuni riferimenti trovati nel codice sorgente dell'applicazione.

Nel frattempo però potete consolarvi con il tanto attesa Tema Scuro.