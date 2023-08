Whatsapp, arriva la condivisione dello schermo in videochiamata: l'annuncio di Zuckerberg

Sembra che Whatsapp sia al lavoro su dei canali audio simili a Discord, ma non solo: il servizio di messaggistica di Meta, infatti, sta sviluppando anche un'altra funzione, che potrebbe risultare particolarmente utile a studenti e utenti business. In particolare, a breve sarà possibile condividere lo schermo durante le videochiamate di Whatsapp.

La notizia arriva da un post di Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, su Facebook. "Zuck", infatti, ha spiegato che "stiamo implementando la possibilità di condividere lo schermo durante una videochiamata su Whatsapp", condividendo anche un'immagine di una build del servizio di messaggistica istantanea che supporta la funzione. Trovate la fotografia in calce a questa notizia.

Utilizzando la funzione, dunque, potrete condividere il vostro schermo con gli altri partecipanti alle videochiamate su Whatsapp, decidendo se mostrare solo una finestra (in modalità desktop) o un'app (in modalità mobile) o tutto ciò che avviene sul display del vostro dispositivo. La feature, comunque, sembra essere stata pensata perlopiù per gli utenti business, dimostrando come Meta stia spingendo per rendere Whatsapp un competitor di Zoom, Microsoft Teams e di tutte le altre app per lo smart working.

Per la verità, la condivisione dello schermo su Whatsapp è una funzione in lavorazione ormai da diversi mesi. In particolare, la feature è disponibile in Beta dallo scorso maggio. L'UI della condivisione schermo e il sistema per la sua attivazione, inoltre, saranno familiari ai più, dal momento che sono ricalcati su quelli di Zoom e di Google Meet.

Al momento, comunque, la condivisione dello schermo nelle videochiamate è disponibile solo per gli utenti beta di Whatsapp. Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Mark Zuckerberg, però, è possibile che la funzione arrivi in versione stabile su PC, Android e iOS nel giro di pochi giorni o, al massimo, di qualche settimana.