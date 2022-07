WhatsApp arriva su un dispositivo inaspettato: lo annuncia Zuckerberg

Dopo aver approfondito la questione delle false app che cercano di imitare WhatsApp, torniamo a trattare su queste pagine la popolare applicazione di messaggistica istantanea. Questa volta si fa riferimento a una notizia positiva: WhatsApp è approdato su un dispositivo diverso dal solito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, nonché come ufficializzato direttamente da Mark Zuckerberg su Facebook, dalla giornata del 13 luglio 2022 i possessori degli occhiali smart Ray-Ban Stories possono sfruttare il servizio di messaggistica istantanea (ricordiamo che i Ray-Ban Stories rappresentano una collaborazione tra Meta e EssilorLuxottica, mentre WhatsApp è di proprietà di Meta, quindi Zuckerberg e soci stanno facendo essenzialmente "tutto in casa").

Il CEO di Meta ha spiegato che ora gli utenti che possiedono i Ray-Ban Stories possono "effettuare chiamate, farsi leggere i messaggi e inviare messaggi crittografati end-to-end tramite WhatsApp. Presto si potrà inoltre rispondere direttamente ai messaggi di Messenger o WhatsApp mediante comandi vocali". Insomma, si tratta di novità non di poco conto per gli occhiali Ray-Ban Stories lanciati a fine 2021.

In ogni caso, l'annuncio di Zuckerberg non era esattamente nell'aria, anche se qualcuno avrebbe potuto immaginare una direzione di questo tipo, visto che si fa riferimento unicamente a progetti legati a Meta e considerato quanto visto in passato con Messenger.