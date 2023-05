Whatsapp, arriva la funzione più attesa: si potranno modificare i messaggi inviati

Nello stesso giorno in cui è arrivata la notizia della partnership tra Whatsapp e TrueCaller per limitare le chiamate spam, dai colleghi di WABetaInfo, sempre ben informati su tutto quanto concerne l’app di messaggistica, giunge l’indicazione che sta per arrivare la possibilità di modificare i messaggi.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, la funzione di modifica è attualmente in fase di test con un piccolo gruppo di beta tester e dovrebbe essere implementata al pubblico nelle prossime settimane.

La funzione di modifica a quanto pare consentirà di apportare modifiche ai messaggi inviati senza doverli eliminare ed inviarli di nuovo, in maniera simile a quanto avviene su Telegram.

I messaggi modificati verranno aggiornati per tutti i partecipanti alla conversazione, a patto che tutti utilizzino l’ultima versione dell’applicazione.Resta da capire però come funzionerà questo sistema: non è da escludere che, come nel caso di Telegram, i messaggi modificati mostrino un’etichetta al lato che permetterà agli utenti di identificarli. Non è chiaro se sia in programma anche il lancio di un sistema che consentirà di accedere alla cronologia delle modifiche o meno.

Nessuna informazione sulla data di lancio dell’aggiornamento, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli ed aggiornamenti del caso.