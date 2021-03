WhatsApp, arriva in Italia una funzionalità molto semplice ma utile

Sembra proprio che si tratti di giornate di novità in casa WhatsApp. Infatti, in seguito alle due feature di qualche tempo fa, recentemente è arrivata per tutti gli utenti un'altra funzionalità molto semplice, che in molti si sono chiesti perché sia stata implementata solamente ora.

In particolare, nelle ultime ore non sono pochi coloro che hanno notato la comparsa di maggiori indicazioni relative all'avvenuto ascolto degli audio. Scendendo maggiormente nel dettaglio, sono presenti le fatidiche spunte blu legate ai messaggi vocali: tenendo premuto sull'audio coinvolto, premendo sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionando l'opzione "Info", è possibile poi vedere l'orario di riproduzione, quello di visualizzazione e quello di consegna.

La funzionalità è già attiva anche in Italia, come d'altronde potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. Sembra tra l'altro che la feature sia già abilitata, in versione stabile, sia su Android che iOS. Se non riuscite a utilizzarla, potrebbe risultare utile scaricare l'ultima versione dell'applicazione ufficiale di WhatsApp dal Play Store o dall'App Store. A quanto pare, dunque, il rilascio è avvenuto in modo "silenzioso", ma ovviamente gli utenti se ne sono accorti.

Insomma, si tratta di una funzionalità sicuramente "semplice" in termini di idea, ma all'atto pratico può in realtà rivelarsi utile, perlomeno per alcuni utenti.