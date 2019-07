Whatsapp arriva su KaiOS: tra gli smartphone supportati anche il Nokia 8110

Importante novità in casa Whatsapp. L'applicazione di messaggistica istantanea ha annunciato che è ora disponibile sul KaiStore, il negozio di app di KaiOS, il sistema operativo disponibile su milioni di smartphone low cost che include funzionalità di base.

Per la piattaforma di Facebook si tratta di un'estensione del supporto molto importante, che rende disponibile l'app anche sugli smartphone con 256GB di RAM. Le novità non finiscono qui, perchè nel terzo trimestre dell'anno sulla maggior parte degli smartphone basati su KaiOS sarà preinstallata Whatsapp, il che non è un aspetto da prendere sottotraccia in quanto a livello mondiale solo presenti 100 milioni di telefoni basati sull'OS.

L'applicazione in questo modo arriva su dispositivi che hanno riscosso anche un discreto successo a livello mondiale, come quelli a marchio Nokia (tra cui l'8110), oltre che sugli altri feature phone come Cat B35, Doro 7060, JioPhone, JioPhone 2, MTN Smart ed Orange Sanza. La maggior parte di questi smartphone sono disponibili nei mercati asiatici con redditi più bassi.

Il COO di Whatsapp, Matt Idem, ha affermato che "offrendo Whatsapp su KaiOS colmiamo il divario digitale che consente alle persone di connettersi con amici e famiglia in un modo semplice, sicuro ed affidabile".

Whatsapp si aggiunge alle altre applicazioni preinstallate sui dispositivi, tra cui figurano Facebook e Twitter.