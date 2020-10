Whatsapp, arriva la Ricerca Avanzata su Android: ecco come funziona

Importante aggiornamento arrivato sulla versione Android di Whatsapp. Dopo averla vista nella versione beta, infatti, è in fase di rollout la Ricerca Avanzata per le chat. Si tratta di una novità molto importante, che mira a rendere più facile l’utilizzo dell’applicazione.

Gli utenti, infatti, dopo aver installato l’aggiornamento potranno cercare attraverso la barra dedicata alcuni contenuti specifici, applicando dei filtri di ricerca per fotografie, GIF, indirizzi, video, documenti e file audio.

“Abbiamo semplificato la ricerca in tutti i media (foto, GIF, link, video, documenti, audio) su WhatsApp. Ora è possibile cercare un contatto specifico, quindi scegliere il tipo di media e aggiungere parole chiave per esaminare più efficacemente le chat e i messaggi inviati” ha affermato Whatsapp nell’annuncio pubblicato su Instagram.

Nello screenshot allegato all’annuncio, infatti, Whatsapp mostra proprio i filtri in azione.

Parallelamente, sono in corso i test che permetteranno di silenziare le chat per sempre su Whatsapp per iOS, ma è quasi certo che la feature arrivi anche su Android prossimamente. Qualche settimana fa, inoltre, è inoltre emerso il nuovo sistema di monitoraggio della memoria che permetterà di identificare rapidamente i file ed i media che occupano più spazio sul cellulare.

Cosa ne pensate della Ricerca Avanzata? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.