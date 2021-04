Whatsapp, arriva la soluzione per i messaggi vocali troppo lunghi

In attesa di scoprire cosa accadrà allo scadere dei termini per il cambio delle condizioni contrattuali per il trattamento dei dati personali, Whatsapp si rinnova aggiungendo una simpatica funzione salvavita nel canale Beta.

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di ricevere un messaggio vocale chilometrico, di quelli da ascoltare a puntate o da non ascoltare affatto. Ecco, a breve non sarà più necessario adottare simili contromisure perché Whatsapp ha implementato una interessante modalità di ascolto che permette di velocizzare la riproduzione del vocale.

La nuova funzione di playback variabile consente di velocizzare la riproduzione dei messaggi vocali di 1.5 e 2.0 volte, arrivando dunque a dimezzarne la durata.

Per quanto riguarda la disponibilità, come già anticipato si tratta di una feature presente nelle ultime build di Whatsapp sul canale beta per Android. Al momento non è ancora chiaro se e quando sarà resa disponibile su tutti i dispositivi poiché anche a parità di versione la sua disponibilità sembra attualmente distribuita a macchia di leopardo.

Anche installando l'ultima versione di Whatsapp infatti, non tutti gli utenti saranno in grado di usufruire di questa speciale funzione.

