Whatsapp arriva su..Whatsapp: lanciato l'account ufficiale!

Nel giorno in cui è stata lanciata la nuova app di Whatsapp per Windows, WABetaInfo ha scoperto che Whatsapp è ora..su Whatsapp. La piattaforma di messaggistica istantanea di Meta infatti ha inaugurato il suo account ufficiale.

La funzione, disponibile sia per gli utenti iPhone che Android che utilizzano l’ultima versione dell’app, momentaneamente è stata attivata solo ad un ristretto gruppo di iscritti e non può essere forzata manualmente. Se non vi è arrivato alcun messaggio dall’app per informarvi della possibilità di interagire con l’account ufficiale, quindi, non dovete fare altro che aspettare. Nessuna informazione sull'eventuale data di lancio.

Ma a cosa serve questa funzione? WABetainfo spiega che attraverso tale conversazione sarà possibile ricevere aggiornamenti sulla piattaforma e suggerimenti sulle funzionalità per utilizzarla al meglio.

Attualmente Whatsapp si affida al suo account ufficiale per spiegare, sotto forma di Stato, gli aggiornamenti, e non è chiaro in che modo funzionerà questo nuovo sistema. Al momento non sono emersi dettagli ed indicazione sul possibile utilizzo come customer care.

Nelle scorse ore, intanto, Whatsapp ha anche annunciato tante novità per i gruppi che daranno maggiori poteri agli amministratori dei gruppi e permetteranno agli utenti di capire i gruppi in comune con altre persone della propria lista di contatti.