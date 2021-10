Whatsapp: arriva il trasferimento delle chat da iPhone a Android, ma con delle limitazioni

Il trasferimento delle chat di Whatsapp dagli iPhone agli smartphone Android e viceversa è sempre stato un punto dolente dell'app, che l'ha introdotta nella beta di Whatsapp lo scorso settembre. Dopo un rollout lento, che ha interessato solo i device Samsung Galaxy, la feature è pronta per il lancio su tutti gli smartphone con Android 12.

La funzione di trasferimento permette di spostare le proprie chat da un telefono all'altro senza fare uso di servizi terzi come Google Drive per il ripristino dei backup e preservando anche la cronologia dei messaggi. Si tratta di una funzione molto richiesta dagli utenti, ma che Whatsapp non ha garantito per anni per chi passava da un ecosistema Android a uno Apple e viceversa.

Ora, invece, il trasferimento dati da iPhone ad Android è disponibile per tutti i device che utilizzano Android 12, e secondo Facebook, azienda proprietaria del servizio di messaggistica, potrebbe arrivare anche sugli smartphone che supportano le versioni 10 e 11 del sistema operativo.

Per il momento, la limitazione agli smartphone con Android 12 significa che potranno usufruire della feature solo i recenti Google Pixel 6 e 6 Pro, ma in futuro, con l'estensione del sistema operativo al resto dell'ecosistema Android, numerosi altri dispositivi potranno accedere alla funzione.

Il processo di trasferimento rimane comunque piuttosto complesso: occorrerà un cavo con una porta Lightning e una porta USB-C, che dovrà connettere tra loro l'iPhone e il telefono Android tra cui si desidera scambiare i dati. Inoltre, come se ciò non bastasse, al momento del trasferimento il device Android dovrà anche effettuare la scansione di un apposito codice QR presente sullo schermo dell'iPhone.